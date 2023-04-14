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Архангельская область, д. Погост (Ратонаволок)

Архангельская область, д. Погост (Ратонаволок)

Архангельская область, река Ваймуга, у г. Емецк, вливающаяся в р. Емца   и здесь же, недалеко от места слияния двух рек, на берегу реки Ваймуга стоит небольшая деревушка Погост, летом река легко переезжается по понтонному мосту переезжая мост, по деревенским улочкам попадаешь к храмовому комплексу сам комплекс состоит из трех церквей, наиболее сохранившиеся из которых - деревянная церковь Петра и Павла (примерно 1722 год постройки) а две другие - каменная (70-е годы 19века) и деревянная (примерно 1727 год) Никольские церкви - руинированы, особенно деревянная.

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