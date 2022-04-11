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Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине

С 14 по 17 апреля в Таллине пройдет чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание соревнований.

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