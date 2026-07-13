Политика как он...
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Политика как она есть

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Впервые сахар обнаружен в межзвездном пространстве

Впервые сахар обнаружен в межзвездном пространстве

Ученые впервые обнаружили сахар в межзвездном пространстве. Открытие, о котором они сообщили в Nature Astronomy, стало еще одним аргументом в пользу гипотезы о космическом происхождении жизни на Земле и, скорее, всего, других планетах.

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