Hippocratic AI привлек $141 млн на создание агентов ИИ для взаимодействия с пациентами

Hippocratic AI, стартап, создающий ИИ-решения для решения недиагностических задач, связанных с пациентами, получил масштабную серию B на 141 миллион долларов при оценке в 1,64 миллиарда долларов, возглавляемую Kleiner Perkins, о чем компания объявила в четверг.