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Царьград

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Ребёнок 2013 года рождения серьёзно травмировался в Кунгуре

Ребёнок 2013 года рождения серьёзно травмировался в Кунгуре

В Кунгуре, 5 октября, мальчик 2013 года рождения упал со скалы на территории бывшего карьера. Спасатели оказали первую помощь и доставили его в Пермь, где врачи борются за его жизнь.

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