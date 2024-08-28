Daily Storm
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Daily Storm

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Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Да пусть уже с... т. Одним говном станет меньше«У нее протестное...
  • Анна Ахметзянова
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«Если говорят Рашкин — значит, лось, если лось — значит, Рашкин». Экс-депутат отреагировал на новость о сбитом животном на якобы его машине

«Если говорят Рашкин — значит, лось, если лось — значит, Рашкин». Экс-депутат отреагировал на новость о сбитом животном на якобы его машине

Коммунист опроверг свою вину и считает, что это не злая шутка, а просто «дело случая»Экс-депутат Валерий Рашкин прокомментировал Daily Storm ситуацию со сбитым животным в Саратовской области.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Рашкина совсем затюкали...Ему надо избавиться от советских привычек))...и все будет хорошо .
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17 час.

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