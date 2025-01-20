Ильин о «Северстали»: «Козырев дает играть. За ошибку сразу не будут сажать – подскажут, что нужно сделать по-другому»

19-летний нападающий набрал 23 (4+19) очков в 44 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. – Стали ли себя увереннее чувствовать, когда начали стабильно выходить в первом звене? – Уверенность появилась, но бывает, когда два-три матча ничего не получается, то пропадает уверенность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии