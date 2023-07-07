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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

В режим повышенной готовности переведены городские службы Москвы из-за гроз и ливней. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, передает Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

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