В Вышнем Волочке знают, как пробудить тягу к чтению

Библиотека ̶ это не скучно. А современных детей можно увлечь чтением. Если вы придерживаетесь другого мнения, значит, вы пропустили фестиваль «Книгодактиль», который проходил в Тверской Венеции 21 и 22 марта.
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