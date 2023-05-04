Чемпионат Италии. «Наполи» может стать чемпионом в матче с «Удинезе»

Также в среду «Торино» Алексея Миранчука был сильнее «Сампдории» (2:0), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) на выезде, «Милан» потерял очки в игре с «Кремонезе» (1:1), «Лацио» победил «Сассуоло» (2:0), «Рома» на выезде не справилась с «Монцей» (1:1).
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