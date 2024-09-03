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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» готов отдать Чилуэлла в аренду в Турцию – там еще открыто трансферное окно. Защитник не будет играть как минимум до января, если останется

Лондонский клуб готов отдать 27-летнего защитника в аренду одному из турецких клубов, пишет The Telegraph.

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