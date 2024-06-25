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Ассанж свободен: Основателя Wikileaks выпустили из британской тюрьмы

Ассанж свободен: Основателя Wikileaks выпустили из британской тюрьмы

Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании, он уже летит на родину.Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, наконец, выпустили из тюрьмы в Великобритании.

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