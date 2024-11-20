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Царьград

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Посол Квициния: к лету 2025 года в Сухуме заработает новый аэропорт с пляжем

Посол Квициния: к лету 2025 года в Сухуме заработает новый аэропорт с пляжем

В столице представили макет будущего терминала.Во время выставки "Транспорт России", которая проходила в Москве, был представлен макет реконструкции сухумского международного аэропорта имени В.

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