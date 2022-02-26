Великобритания выдала ВТБ лицензию на работу в стране на 30 дней

Британский Минфин сообщил, что российский банк ВТБ, который включен в новый пакет санкционных ограничений, получил от Управления по осуществлению финансовых рестрикций (OFSI) генеральную лицензию на осуществление деятельности сроком на 30 дней.
Британский Минфин сообщил, что российский банк ВТБ, который включен в новый пакет санкционных ограничений, получил от Управления по осуществлению финансовых рестрикций (OFSI) генеральную лицензию на осуществление деятельности сроком на 30 дней.
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