В план смены власти в Белоруссии в начале сентября включен захват одного из городов

Белоруссии уготована участь следующей жертвы цветных революций по периметру границ России. Госпереворот с участием «пятой» и «шестой» колонн среди населения и органов власти РБ, запланированный на конец августа — начало сентября 2021 года, предусматривает не только широкие уличные выступления при полной поддержке Запада и принесение сакральной жертвы из числа известных белорусов, но и захват одного из крупных городов страны, с формированием в нем «народного правительства демократической Беларуси», которое будет немедленно признано «мировым сообществом».