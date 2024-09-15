Бразильские ученые выяснили, как пожилым женщинам защититься от атеросклероза Бразильские ученые из Государственного университета Сан-Паулу пришли к выводу, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) способствуют снижению риска возникновения у пожилых женщин.
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