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Бразильские ученые выяснили, как пожилым женщинам защититься от атеросклероза

Бразильские ученые выяснили, как пожилым женщинам защититься от атеросклероза

Бразильские ученые выяснили, как пожилым женщинам защититься от атеросклероза Бразильские ученые из Государственного университета Сан-Паулу пришли к выводу, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) способствуют снижению риска возникновения у пожилых женщин.

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