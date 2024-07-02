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Арнаутович о вылете от Турции: «Австрия нанесла 21 удар, играла отлично, но едет домой – таков футбол. Мне жаль, мы этого не заслужили»

Арнаутович о вылете от Турции: «Австрия нанесла 21 удар, играла отлично, но едет домой – таков футбол. Мне жаль, мы этого не заслужили»

Австрия уступила Турции (1:2) в 1/8 финала, превзойдя соперника по ударам – 21 против 6 (в створ – 5 против 3).

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