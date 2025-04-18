Кадыров раскритиковал запрет намаза в округе Ставропольского края

«Малограмотным», «абсурдным» и «опасным» назвал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уведомление муниципальных властей Андроповского округа Ставропольского края о неприемлемости намаза в общественных местах, 18 апреля написал руководитель республики в своём Telegram-канале.
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