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Царьград

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Вагенкхнет: условие стабильного мира - США не должно быть у границ России

Вагенкхнет: условие стабильного мира - США не должно быть у границ России

Мир на Украине должен исключать присутствие США у границ России.Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW), Сара Вагенкнехт, уверена, что скоро может быть достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.

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