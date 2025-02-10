Мир на Украине должен исключать присутствие США у границ России.Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (BSW), Сара Вагенкнехт, уверена, что скоро может быть достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.