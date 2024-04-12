Эндокринолог подсказала, какая доза сахара в сутки считается безопасной

Наталия Тананакина считает, что взрослые не должны употреблять больше 6 чайных ложек сахараВрач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала "РИАМО", что если злоупотреблять сахаром, это может повысить риски ожирения.
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