Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вопли, мол, «русские фашисты» третируют малолетних мигрантов, требования, чтобы заполонённые мигрантами регионы получили особый статус вне юрисдикции России, те самые анклавы. Ну и на десерт – требования смены политического строя и всего остального

Косово уже точно здесь Как англосаксы готовят мигрантский бунт? В своё время я уже поднимал вопрос об опасности, которую представляет неконтролируемое заполонение России «бесценными трудолюбивыми иностранными специалистами» из Средней Азии.

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Комментарии
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Борис Выдрин
Призываю спикера Думы страны Володина ознакомиться с этим материалом и сообщить народу, что собираетесь выполнить из высказанных здесь предложений.
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4 час.
БВ
Борис Выдрин
Да и всех граждан России.
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4 час.
radiofree RF
Когда настигнет критическая масса.Их уже на территории России 30 миллионов,куда больше.Они как тараканы заполонили всю страну.Будем дальше ждать?
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38 мин.

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