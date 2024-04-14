Вопли, мол, «русские фашисты» третируют малолетних мигрантов, требования, чтобы заполонённые мигрантами регионы получили особый статус вне юрисдикции России, те самые анклавы. Ну и на десерт – требования смены политического строя и всего остального

Косово уже точно здесь Как англосаксы готовят мигрантский бунт? В своё время я уже поднимал вопрос об опасности, которую представляет неконтролируемое заполонение России «бесценными трудолюбивыми иностранными специалистами» из Средней Азии.
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