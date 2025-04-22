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ФедералПресс

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Матвиенко: удары по мирным жителям Белгородской области должны быть наказаны

Матвиенко: удары по мирным жителям Белгородской области должны быть наказаны

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что удары украинских беспилотников по гражданским объектам в Белгородской области должны быть тщательно зафиксированы.

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