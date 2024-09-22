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Военное обозрение

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«Сербская армия показывает мускулатуру»: состоялась демонстрация боевого потенциала вооруженных сил страны

«Сербская армия показывает мускулатуру»: состоялась демонстрация боевого потенциала вооруженных сил страны

Как заявил Вучич, Сербия является первой или второй страной в Европе по количеству танков.

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