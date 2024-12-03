Ирина Винер впервые приняла участие в съемках «Ледникового периода»

Тренер по художественной гимнастике поделилась своим мнением о шоу. Ирина Винер Maksim Konstantinov/Global Look PressИрина Винер первый раз за все время существования проекта «Ледниковый период» на Первом канале приняла приглашение на съемку.
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