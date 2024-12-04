NYT: НАТО предложило Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

Виктор Тимошевский

Понятие предложил не должно употребляться в отношениях Киева и Запада. Не совсем понятно а НАТО это что? Военно-политический блок пары десятков стран уже раздает указания странам,не имеющим отношения к этому сборищу.Рютте не слишком многое на себя берет,случаем.Не надорвется? Хотя понятно,что он сам себе тоже не хозяин,а ставленник престарелого шизоида,помешавшегося на желании развязать маленькую ядерную войнушку. Н тем не менее.