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NYT: НАТО предложило Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

NYT: НАТО предложило Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией, отметив, что Запад сначала должен отправить ВСУ оружие в целях усиления переговорных позиций Украины.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Походу у них действительно план по утилизации хохлов .
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17 час.
Виктор Тимошевский
Понятие предложил не должно употребляться в отношениях Киева и Запада. Не совсем понятно а НАТО это что? Военно-политический блок пары десятков стран уже раздает указания странам,не имеющим отношения к этому сборищу.Рютте не слишком многое на себя берет,случаем.Не надорвется? Хотя понятно,что он сам себе тоже не хозяин,а ставленник престарелого шизоида,помешавшегося на желании развязать маленькую ядерную войнушку. Н тем не менее.
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17 час.
Дмитрий Гурин
А Рюте как наши депутаты, чувствует себя пупКом всея земли как его начальник пупом.  Х.з. что дальше будет. Штаты уде вроде нажали почти на все &quot;педали давления&quot; в мире вплоть до сильно упертой Турции
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14 час.

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