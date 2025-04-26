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ВСУ расстреляли под Курском мужчину, который ехал на велосипеде за хлебом

ВСУ расстреляли под Курском мужчину, который ехал на велосипеде за хлебом

Правоохранители продолжают расследовать преступления, совершенные боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, жительница села Бондаревка дала показания об убийстве украинцами мужчины, который выехал на велосипеде за хлебом, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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