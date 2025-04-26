ВСУ расстреляли под Курском мужчину, который ехал на велосипеде за хлебом

Правоохранители продолжают расследовать преступления, совершенные боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, жительница села Бондаревка дала показания об убийстве украинцами мужчины, который выехал на велосипеде за хлебом, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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