В Гагаузии выразили обеспокоенность изменениями избирательного законодательства Молдавии

Валентин Гайдаржи, председатель Народного собрания Гагаузии, обратился к руководству Молдавии с призывом приостановить внедрение новых правил проведения выборов в автономии до получения официального заключения Венецианской комиссии Совета Европы.
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