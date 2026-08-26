Москва рассматривает Британию как непосредственного участника войны с Россией. Поэтому со стороны РФ не исключен ответ «полувоенного характера», предусматривающий поражение производств, работающих в интересах киевского режима.
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