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Россия приближается к ударам по британским заводам – дипломат предупредил в эфире англичан

Россия приближается к ударам по британским заводам – дипломат предупредил в эфире англичан

Москва рассматривает Британию как непосредственного участника войны с Россией. Поэтому со стороны РФ не исключен ответ «полувоенного характера», предусматривающий поражение производств, работающих в интересах киевского режима.

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