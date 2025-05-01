Пупырышки с жидкостью на руках: что это и могут ли быть опасны

Скорее всего, эти высыпания — один из видов экземы. Что за пупырышки с жидкостью возникают на пальцах и ладонях Пупырышки, которые выглядят как небольшие пузырьки с жидкостью, — это признак дисгидроза, одного из видов экземы.
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