Пьяный медбрат пытался сделать МРТ 10-летнему ребёнку: скандал в горбольнице №3 Каменска-Уральского Елена ГалицкаяВ последние дни в медицинских учреждениях продолжаются шокирующие инциденты, связанные с непрофессиональным поведением медицинского персонала.
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