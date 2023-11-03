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Автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией закрыли до февраля 2024 года

Автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией закрыли до февраля 2024 года

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предполагает закрытие автомобильного грузе-пассажирского пункта пропуска "Ивангород" на Российско-эстонской границе до 1 февраля 2024 года.

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