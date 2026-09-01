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Казанлыларны «Черек күл» паркына йомгаклау очрашуына чакыралар

4 сентябрьдә «Черек күл» паркында мәдәни клубның бу елдагы соңгы очрашуы уздырыла. Шәһәр халкы өчен «1,5 сәгатьлек сәнгать тарихы» лекциясе әзерләнә, дип хәбәр итә Парклар һәм скверлар дирекциясе.

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