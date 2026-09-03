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Царьград

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Лавров заявил о протестах в Европе из-за пособий для украинцев

Лавров заявил о протестах в Европе из-за пособий для украинцев

Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме отметил, что в некоторых европейских странах пособия украинцам превышают выплаты по безработице для местных жителей, что вызывает протесты и внутреннее недовольство населения.

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