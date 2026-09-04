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Уиткофф и Кушнер собираются в Россию

Уиткофф и Кушнер собираются в Россию

Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются в Москву, а потом в Киев. Как сообщает ТАСС, переговоры по российско-украинскому конфликту намечены на 5-6 сентября.

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