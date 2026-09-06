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Пенсию по старости начнут назначать без заявления

Пенсию по старости начнут назначать без заявления

Пенсия по старости в будущем может оформляться автоматически, без подачи заявления. Об этом ТАСС сообщил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.

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