74-летний Александр Розенбаум довел Стриженову до слез

Ведущая Первого канала не смогла сдержать эмоции. Екатерина Стриженова с мужем и Александром Розенбаумом Социальные сетиТелеведущая Екатерина Стриженова на открытии второго сезона мюзикла «Вальс Бостон» не смогла сдержать эмоций.
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