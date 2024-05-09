Экс-главком НАТО Ставридис призвал нейтрализовать Калининград в случае войны

В случае военного конфликта с Россией странам НАТО необходимо «нейтрализовать» Калининград. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами блока в Европе Джеймс Ставридис.
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