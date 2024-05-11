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    Срочно вам необходимо лечиться, лечиться и ещё раз лечиться, голубушка!НАТО падёт, Росси...
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Можно ли русских ставить на колени

Можно ли русских ставить на колени

Можно ли русских ставить на колени Давно уже писали что в Регионах на местах рулят национальные диаспоры.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Чистая правда.
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7 час.
Ратник Ратник
Остаётся только Интернационал вспомнить: НИКТО не даст нам избавленья. Ни Бог, ни Царь и не Герой. Добьёмся мы освобожденья СВОЕЮ собственной рукой. МОЧИТЬ надо такую власть. ФИЗИЧЕСКИ... До Москвы далёко, а жить нам и нашим семьям с этими ушлёпками приходится. значит нам и порядок наводить ВСЕМи возможными средствами.
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5 час.
SI
Sergey Ivanov
А вы не задумывались над тем, зачем понадобилось переименовывать милицию в полицию? Расшифрую: Милиция- отряды вооруженных граждан, которые защищают свою землю, свой народ, которые обеспечивают общественный порядок в интересах народа. Полиция- вооруженные отряды власти, служащие для подавление народа и защищающие интересы правящего класса. Вы поняли разницу? Вы поняли, против чего вы должны бороться?
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5 час.

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