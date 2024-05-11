Можно ли русских ставить на колени

Ратник Ратник

Остаётся только Интернационал вспомнить: НИКТО не даст нам избавленья. Ни Бог, ни Царь и не Герой. Добьёмся мы освобожденья СВОЕЮ собственной рукой. МОЧИТЬ надо такую власть. ФИЗИЧЕСКИ... До Москвы далёко, а жить нам и нашим семьям с этими ушлёпками приходится. значит нам и порядок наводить ВСЕМи возможными средствами.