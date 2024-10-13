Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородских аграриев с профессиональным праздником. «Поздравляю всех, кто связан с агропромышленным комплексом! Горжусь нашими нижегородскими аграриями, которые, сохраняя традиции, создают новое, душу вкладывают в свой труд», — написал глава региона в своём telegram-канале.