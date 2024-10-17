Швырявший младенца в сугроб блогер Косенко сбежал из России в ОАЭ, распродав всё имущество

Прославившийся благодаря жестокому обращению с ребёнком блогер не собирается возвращаться в Россию.Блогер Сергей Косенко, который в январе бросил младенца в сугроб на видео, не торопясь распродал все свои активы и очистил банковские счета, с целью скрыться от следствия, которое выдвинуло против него обвинения по двум статьям УК, навсегда покинув Россию.
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