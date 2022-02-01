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Олимпиада-2022. Керлинг. Дабл-микст. Швейцария встретится с Китаем, Норвегия против Чехии и другие матчи

2 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут первые матчи в керлинге. В дабл-миксте Швейцария встретится с Китаем, Норвегия против Чехии.

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