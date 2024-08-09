Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Участники группы «Катюша» Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту, где выступили с концертом для военнослужащих, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».