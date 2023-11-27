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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карасев обслужит матч «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» 1 декабря

Карасев обслужит матч «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» 1 декабря

Сергей Карасев будет судить матч между «Аль-Хилалем» и «Аль-Насром». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Al-Jazeera.

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