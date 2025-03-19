Мэр Смоленска потребовал составить план озеленения благоустроенных территорий в Смоленске

Данное поручение Александр Новиков озвучил 17 марта в ходе общегородской планерки. Как рассказали в администрации областного центра, главными вопросами текущего периода остаются благоустройство и работа коммунальных служб города.
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