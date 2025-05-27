ВСУ убили 9 россиян за неделю, более 120 ранены, включая 9 детей

Представитель российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник заявил, что почти 120 мирных жителей регионов России, включая 9 детей, за минувшую неделю получили ранения при ударах ВСУ, погибли 9 человек.
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