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БМП-2М ВС России начали работать по новой схеме

БМП-2М ВС России начали работать по новой схеме

Боевые машины пехоты БМП-2М Вооруженных сил (ВС) России, оснащенные боевым модулем «Бережок» начали осваивать работу по новой схеме — стрельбу с закрытых позиций по напрямую ненаблюдаемым целям с расстояния в несколько километров.

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