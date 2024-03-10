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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Лады»: «Клуб начинает возвращать свои добрые традиции. Впервые за 15 лет попасть в плей-офф – очень хороший результат. Тренер, спортивный директор хорошо сработали»

«Лада» уступила «Авангарду» в первом раунде плей-офф (1-4 в серии). «С тренерами обговаривали план, до которого числа команда будет тренироваться в апреле.

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