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Прокуратура заинтересовалась установкой железного рыцаря на дне Байкала

Прокуратура заинтересовалась установкой железного рыцаря на дне Байкала

t.me/KISURIN Природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений об установке на дне Байкала в районе поселка Листвянка в Иркутской области арт-объекта в виде железного рыцаря, сообщили 13 января в пресс-службе ведомства.

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