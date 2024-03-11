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Миссия РФ при ООН обвинила Израиль в препятствовании расследованиям в Газе

Миссия РФ при ООН обвинила Израиль в препятствовании расследованиям в Газе

Израиль намеренно создает препятствия для расследования совершаемых в секторе Газа преступлений. Об этом в понедельник, 11 марта, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.

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