Миссия РФ при ООН обвинила Израиль в препятствовании расследованиям в Газе

Израиль намеренно создает препятствия для расследования совершаемых в секторе Газа преступлений. Об этом в понедельник, 11 марта, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.
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