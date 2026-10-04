От свадьбы отказалась, а отца из жизни детей не вычеркнула: почему у тройняшек Марии Болтневой пустовала графа «отец»

У троих сыновей Марии Болтневой в документах не был указан отец. Но Георгий Лежава из их жизни не исчез: помогал с детьми с первых месяцев, оставался с ними, когда Марии нужно было отлучиться, а по последним публичным сообщениям 2025–2026 годов продолжал общаться с сыновьями.
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