От свадьбы отказалась, а отца из жизни детей не вычеркнула: почему у тройняшек Марии Болтневой пустовала графа «отец»

У троих сыновей Марии Болтневой в документах не был указан отец. Но Георгий Лежава из их жизни не исчез: помогал с детьми с первых месяцев, оставался с ними, когда Марии нужно было отлучиться, а по последним публичным сообщениям 2025–2026 годов продолжал общаться с сыновьями.